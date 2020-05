Hyundai Kona, riconoscimento 'Best Small Family Car'

Dopo aver affrontato un viaggio di 1.600 chilometri attraverso 9 Paesi europei, Kona Electric è stata riconosciuta 'Best Small Family Car' nella prima edizione dei Top Gear Electric Awards. Il suv 100% elettrico di Hyundai è stato molto apprezzato non solo per efficienza e autonomia, ma anche per le sue prestazioni fluide ed entusiasmanti.



La prova - durata 24 ore - si è svolta lo scorso dicembre e a condurla è stato Charlie Turner, Editor in Chief del magazine BBC TopGear, che ha utilizzato la rete per la ricarica rapida a 316 kWh scegliendo di caricare solo l'80% della batteria di Kona Electric per massimizzare il tempo di guida. Il viaggio di Turner è partito dalla Repubblica Ceca e ha attraversato Germania, Austria, Svizzera, Lichtenstein, Francia, Lussemburgo, Belgio e Olanda, per una distanza complessiva di 1.600 km.



''L'elettrificazione è destinata ad avere un ruolo sempre più importante nel futuro della mobilità. È rassicurante sapere che auto come Kona Electric sono già una realtà. Anche se non tutte le vetture elettriche sono in grado di coprire le stesse distanze che è stata capace di coprire Kona, con la nostra esperienza abbiamo provato che l'ansia da autonomia può non giocare un ruolo significativo nei viaggi a lunga percorrenza'' ha affermato Charlie Turner, commentando il suo viaggio.



''A partire dal suo lancio, nel 2018, Kona Electric ha continuato a dimostrare la sua grandissima versatilità a zero emissioni, combinando praticità, autonomia e prestazioni. Gli aggiornamenti più recenti sul modello hanno migliorato la connettività e previsto un caricatore di bordo trifase, rendendo il pacchetto completo ancora più entusiasmante. Siamo davvero lieti che TopGear abbia riconosciuto le qualità distintive di Kona Electric, che va ad annoverare anche questo importante premio nel suo nutrito palmares di riconoscimenti'' ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe.