Hyundai, le 'concept' per il design del futuro

Per anticipare il design dei futuri modelli, Hyundai punta sulle concept car. La concept car elettrica Prophecy svelata di recente, per la casa coreana è infatti solo l'ultimo di una lunga lista di progetti pensati per anticipare il design dei suoi prossimi modelli, come è stato nel caso i-oniq, FE Concept e Intrado, che hanno portato alla nascita di veri modelli di produzione, come IONIQ, NEXO e Kona.



i-oniq è stato presentato al Salone di Ginevra del 2012, presentato come una 'hatchback' elettrica sportiva. La concept ha preceduto la produzione di IONIQ, modello lanciato quattro anni dopo. Nel 2014 è stata la volta di Intrado, svelata al Salone di Ginevra e che ha rappresentato una nuova direzione per il design del brand, orientato alle tecnologie avanzate e al cosiddetto design intelligente. Intrado ha influenzato il design di Kona, primo SUV compatto del brand lanciato nel 2017. Al Motor Show di Parigi del 2016 Hyundai ha invece svelato la concept RN30 ispirata al motorsport. La concept, in questo caso, ha fatto da precursore per alcuni elementi di design ereditati da i30 N e i30 N TCR, tra cui la luce posteriore triangolare, il contorno dei fanali anteriori e l'iconico colore Performance Blue. La futuristica FE Fuel Cell Concept, invece, che ha fatto il suo debutto al Salone di Ginevra 2017, ha rappresentato un importante passo avanti per i veicoli alimentati a idrogeno, tanto che Hyundai NEXO, seconda generazione di veicoli a idrogeno del brand, è stata svelata pochi mesi dopo la FE ereditandone le caratteristiche stilistiche.

Siamo arrivati al 2018, anno in cui al Salone di Parigi Hyundai ha presentato la concept car Le Fil Rouge, caratterizzata da proporzioni basate su un rapporto matematico che ha permesso ai designer di creare un look particolare attraverso il passo lungo, le ruote larghe e gli sbalzi ridotti. Le Fil Rouge ha anche disegnato l'inizio di un nuovo percorso stilistico del brand, anticipando quella che sarebbe stata la futura cifra stilistica 'Sensuous Sportiness'.



Se i protagonisti in chiave 'concept', nel 2019, per Hyundai sono stati i modelli 45 e Vision T, il 2020 si è aperto per la casa automobilistica con la concept Prophecy, che strizza l'occhio nelle forme alle auto di lusso degli anni 20 e 30.