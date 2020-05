Fase 2: a Milano lunedì riaccese telecamere corsie preferenziali

A partire dal 18 maggio quando scatterà la seconda fase della riapertura il Comune di Milano riaccenderà le telecamere delle corsie preferenziali dei mezzi pubblici.

"Sta aumentando il traffico veicolare ed è fondamentale e necessario proteggere il trasporto pubblico. Quindi vi segnalo l'ordinanza del sindaco che accompagna l'apertura della prossima settimana - ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli -. A partire da lunedì 18 maggio riaccendiamo le telecamere per le corsie preferenziali dei mezzi pubblici. Attenzione a non percorrerle perché da lunedì le telecamere controllano le targhe e danno la multa ai non autorizzati".

Nell'ordinanza del sindaco si legge che dal monitoraggio della mobilità e del traffico, condotto dal Comune di Milano in collaborazione con Amat, risulta che nel periodo compreso tra lunedì 4 maggio e venerdì 7 maggio, ovvero nella prima settimana della Fase 2, si sono registrati, rispetto al periodo precedente in cui sono state vigenti le misure più restrittive, un incremento medio giornaliero della congestione pari a circa il 39%, un incremento medio giornaliero pari a circa il 79% degli accessi veicolari ai confini del centro abitato rilevati mediante la Ztl di Area B.