Cina, per Volkswagen mercato si normalizzerà entro l'estate

Volkswagen in piena attività in Cina, per cogliere le opportunità che vengono offerte dalla ripresa del mercato che, secondo le ultime stime, dovrebbe normalizzarsi entro l'estate. Lo sta facendo non solo con il lancio di numerose novità, tra cui il suv Tayron GTE presentato 'virtualmente' in prima mondiale nelle ore scorse, ma anche adeguando rete e modalità di vendita alla nuova realtà. Come ha sottolineato Michael Mayer - responsabile vendite e marketing per la marca Volkswagen in Cina - ricordando che da tre anni anche lui non porta più il portafogli ''in tutti i settori commerciali, le persone pagano solo tramite smartphone. È ancora agli inizi in Europa, qui invece funziona''. E questo atteggiamento si riflette anche sull'acquisto delle auto, soprattutto attraverso la collaborazione con i 'giganti' del settore come la piattaforma Autohome che ha fatto registrare per la sola gamma dei modelli FAW-Volkswagen oltre 2,5 milioni di visualizzazioni dello show-room virtuale. ''Attualmente stiamo osservando un crescente interesse per la proprietà dell'auto - sottolinea Mayer - perché molte persone non vogliono più dipendere dal trasporto pubblico. E questo aumenta i passaggi nelle concessionarie digitali''. E questo sta creando una nuova figura di venditore-intrattenitore, che attraverso le piattaforme più amate dai cinesi, come TikTok o Kuaishou, mette in rete tramite streaming veri e propri spettacoli di presentazione dei nuovi modelli. ''Già oggi oltre 2.000 concessionarie Volkswagen - ha detto Mayer - presenta l'attuale line-up di modelli tramite streaming live, e in alcuni casi ognuna di queste promozioni raggiunge migliaia di spettatori''. Il caso cinese - si legge nella nota dell Volkswagen - evidenzia come i venditori di auto abbiano bisogno di nuove competenze in questo situazione. Una buona conoscenza del prodotto rimane la base ma per avere successo nelle nuove vetrine digitli, occorre apparire in streaming live come una sorta tipo di presentatore televisivo. In Cina Volkswagen ha formato più di 70.000 partecipanti in un corso online di tre giorni sull'uso delle trasmissioni in diretta e sulla produzione di brevi spettacoli in video a cui è seguita la sperimentazione con i vari formati digitali, sempre in funzione del coinvolgimento del cliente. Una novità, ad esempio, sono i test drive virtuali in cui il potenziale cliente siede, magari con la famiglia, nel salotto di casa e il venditore della concessionaria rcconta l'auto con una diretta in streaming mentre la guida. Per provare un'auto fisicamente in situazione di vita reale, il cliente può prenotare il test drive online e farsi consegnare l'auto (appena disinfettata) alla porta di casa. ''Il rapporto con i venditori rimane naturalmente una parte importante del nostro servizio - afferma Mayer - ma i clienti mostrano di gradire anche le procedure di consegna dell'auto a casa''. Da metà febbraio a fine marzo, Volkswagen ha effettuato circa 18.000 interventi di questo tipo. Per ciò che riguarda le vendite di auto on-line in Cina esiste al momento ancora un ostacolo da superare nel settore dei pagamenti digitali, perché i limiti massimi di spesa delle principali piattaforme online non sono sufficienti per gli acquisti di modelli nuovi. ''In singoli casi, tuttavia, possiamo già completare i pagamenti mediante contratti di credito online'', afferma Mayer. Ma secondo il responsabile vendite e marketing della Volkswagen in Cina, ''ciò non significa che renderemo le vendite online lo standard'' in quanto è più importante digitalizzare in modo intelligente ulteriori fasi del processo ma continuare a ''lavorare in modo amichevole e più vantaggioso per il cliente''. Mayer evidenzia, in questo ambito, come molti clienti con cui sono state gestite trattative 'virtuali' alla fine abbiano chiesto un incontro personale con il loro venditore. ''Si aspettano di poter negoziare il prezzo, una cosa che funziona meglio sul posto. Per questo motivo, prevediamo di organizzare angoli di incontro protetti e separati nelle concessionarie.



Anche se il digitale continua a diffondersi, l'aspetto umano non deve essere dimenticato''.