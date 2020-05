Stop a Salone di Parigi, licenziato personale AMC Promotion

La cancellazione del Mondial de l'Automobile originariamente previsto a Parigi nel prossimo autunno ha portato alle prime 'vittime' nel settore Fiere ed Eventi, cioè il licenziamento di tutto il team di AMC Promotion che ne curava l'organizzazione. Un segnale preoccupante, questo, - secondo quanto riferisce il magazine Autoactu - per il futuro dei Saloni dell'Auto e in generale per tutto il mondo legato alla gestione di grandi eventi 'fisici' (come mostre, concorsi di eleganza, gare per auto storiche, presentazioni di prodotto) ora messo in discussione dai nuovi modelli nati sulla scia della pandemia. Dopo un'edizione 2018 del Salone di Parigi che si era chiusa con un deficit di 1 milione di euro, la cancellazione dell'edizione 2020 è stata fatale per un'azienda - la AMC Promotion, società partecipata pariteticamente filiale da PFA (l'associazione francese che rappresenta la filiera dell'automobile e della mobilità) e Hopscotch - che deve vivere per 2 anni per occuparsi di un singolo evento.



Gli azionisti di AMC Promotion hanno preso a metà aprile la decisione di separarsi dall'intero team di 10 persone, che perderanno il posto di lavoro a metà maggio. PFA ha chiarito che la società AMP Promotion non sarà però messa in liquidazione, tanto che Hopscotch sta ancora lavorando all'organizzazione di un'edizione parigina di Movin'on (il simposio mondiale sulla mobilità sostenibile sponsorizzato da Michelin) e ha ancora il progetto di realizzare un evento Smartcity a Parigi. AMC Promotion ha anche precisato che verranno messi in atto ''sostegni su misura per ogni ex dipendente per aiutarlo a trovare un lavoro''.