Seat, domani si celebrano i suoi primi settant'anni di vita

Un settantesimo compleanno da festeggiare per Seat, tra sfide e trasformazioni. Il 9 maggio del 1950 veniva infatti fondata l'azienda che a suo tempo ha portato la Spagna sulle quattro ruote. Ad oggi, la casa automobilistica è anche l'unica che disegna, sviluppa, produce e commercializza auto nel paese iberico da cui esporta l'80% delle vetture. "Nei suoi 70 anni di storia - ha detto Carsten Isensee, Presidente di SEAT e Vicepresidente di Finanza e IT - Seat ha dimostrato la capacità di evolvere e affrontare con successo le sfide che ne hanno costellato il percorso. Una forza innovatrice che ha reso la casa capace di passare dall'essere un produttore di automobili a un'azienda solida, tecnologica e industriale".





Seat ha aperto le porte dello stabilimento di Zona Franca nel 1953 con una produzione giornaliera di 5 vetture (le Seat 1400) e, dopo 40 anni l'azienda ha deciso di costruire un nuovo sito produttivo più grande e moderno, spostando così la produzione da Barcellona a Martorell a partire dal 1993. Lo stabilimento, costruito con un investimento iniziale di 244.500 milioni di pesetas (1.470 milioni di Euro), viene inaugurato con il lancio della seconda generazione di Ibiza, prodotta al ritmo di 1.500 unità al giorno. Oggi, la casa automobilistica vanta tre centri di produzione: Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell.



Seat produce inoltre Ateca in Repubblica Ceca, Tarraco in Germania, Alhambra in Portogallo e Mii electric, primo modello 100% elettrico del marchio, in Slovacchia. Fino a oggi, SEAT ha prodotto oltre 19 milioni di vetture.



Nel 1965 inizia l'attività di esportazione e, negli anni la casa automobilistica spagnola si è qualificata come primo esportatore industriale di Spagna, rappresentando il 3 per cento delle esportazioni totali dell'economia spagnola. L'evoluzione in questi 70 anni è passata attraverso varie tappe, dal punto di vista del design e del volume delle esportazioni, così come per la produzione. Attualmente, lo stesso numero di auto che una volta venivano prodotte in un'intera giornata, impiegano 3 minuti per lasciare la linea di produzione. E, rispetto ai due anni di attesa necessari negli anni Cinquanta per avere una Seat, oggi, grazie al progetto Fast Lane, è possibile acquistare un'auto in 10 minuti e 5 click, ricevendola in meno di tre settimane. 67 sono i modelli lanciati in settant'anni, in diverse versioni e generazioni, tra cui alcune pietre miliari del marchio come la Ibiza, che diventerà un'icona per il marchio, seguita nel 1999 da SEAT Leon, che ha stabilito un record di vendita fin dall'esordio. Un capitolo a parte è poi quello di Cupra che rappresenta la massima espressione di sportività di Seat, fin dal lancio della prima Ibiza CUPRA nel 1996. Nel 2018, l'azienda rinnova la scommessa all'insegna del cambiamento e crea il brand Cupra, che permette a Seat di accedere a nuovi mercati e a un'inedita tipologia di cliente, alla ricerca di un prodotto speciale. Nei suoi 70 anni di storia, la casa automobilistica ha mantenuto un trend di crescita continuo, spingendo l'industria automotive in Spagna.



La produzione prese il via nel 1953 con un organico formato da 925 persone e attualmente sono oltre 15.000 le persone che lavorano in Seat.