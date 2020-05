Rubavano e smontavano auto, trovati pezzi ricambio per 7mln

Ammonta a sette milioni di euro il valore complessivo delle migliaia di pezzi di ricambio, prelevati da auto rubate, che sono stati scoperti in quattro autoparchi alla periferia di Cerignola nel corso di un blitz della polizia che ha denunciato sette persone, titolari di alcuni box presenti negli autoparchi, con l'accusa di riciclaggio e ricettazione. Nei box i poliziotti hanno infatti trovato il materiale utilizzato per la gestione dell'attività di vendita online dei ricambi. Il valore delle auto rubate, anche di grossa cilindrata, che poi venivano smembrate, è stato stimato in 20 milioni di euro.