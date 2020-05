Fase 2: da lunedì a Bergamo tornano le ztl ma con eccezioni

Da lunedì a Bergamo tornano in vigore le zone a traffico limitato, anche questo un segno di ritorno alla normalità, seppur parziale. E proprio in considerazione dell'epidemia di Coronavirus il Comune ha deciso fino al 31 maggio di permettere l'ingresso nelle ztl "a tutti coloro che svolgono servizi a favore di residenti e/o domiciliati all'interno delle zone" che si tratti di volontariato o di consegne a domicilio.

Il pagamento della sosta in città riprenderà invece dal 18 maggio. Il Comune ha comunque già deciso la proroga fino al 31 maggio della validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle ZTL e/o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli con scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio e la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, ivi compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo né di rispettarne i limiti di tempo.