Audi A3, per nuova generazione lancio integralmente digitale

Per l'ultima generazione della gamma A3, Audi sta preparando il primo lancio integralmente digitale della propria storia. In particolare nuova A3 Sportback e nuova A3 Sedan sono già ordinabili in Italia e raggiungeranno le concessionarie nel corso dell'anno, rispettivamente, nel secondo e terzo trimestre.



Alla gamma iniziale si aggiungeranno successivamente le varianti ibrida plug-in e g-Tron a metano.



Per accogliere nel migliore dei modi questo modello 'globale' - essendo destinato a tutti i mercati in cui è presente la marca dei Quattro Anelli - Audi ha programmato la preparazione e la formazione online e anche in realtà aumentata di 15.000 specialisti di vendita e assistenza, oltre a 20.000 tecnici. ''Il recente unveiling della nuova famiglia A3 - ha detto Horst Hanschur, responsabile retail business development e customer services di Audi AG - ha anticipato il lancio commerciale di uno dei modelli più importanti all'interno della nostra gamma. Grazie all'impegno, alla creatività e alla motivazione sia del nostro team sia dei nostri dealer, siamo riusciti a sviluppare con grande reattività e flessibilità innovativi sistemi digitali di formazione, così che l'intera rete possa accogliere nel migliore dei modi nuova Audi A3''. Per realizzare questa operazione - ha precisato Hanschur - ''metteremo a frutto la pluriennale esperienza nell'utilizzo di strumenti digitali per la formazione degli specialisti nella vendita e nell'assistenza. La difficile congiuntura mondiale provocata dalla pandemia da coronavirus ci ha spinti ad accelerare ulteriormente la transizione verso la digitalizzazione del training. Un obiettivo che stiamo perseguendo alacremente, specie a supporto dell'offensiva elettrica Audi, dando vita a un fattivo parallelismo tra la digitalizzazione delle nostre vetture e la digitalizzazione delle metodologie di formazione''.



Il training di oltre 35.000 addetti alle vendite e all'assistenza in tutto il mondo si basa sul principio del 'train-the-trainer' cioè della formazione dei formatori. Audi AG organizza la didattica (che in periodo ante-virus prevedeva di norma la presenza fisica in una location dei soggetti coinvolti) per circa 400 formatori specializzati nei settori del prodotto, delle vendite e dell'assistenza oltre che per 250 tecnici istruttori provenienti da oltre 90 Paesi. Questi formatori a propria volta trasferiscono quanto appreso ai collaboratori presso le rispettive sedi di appartenenza. Per garantire standard di qualità uniformi, Audi AG aveva fatto ricorso già in passato a contributi digitali,alcuni dei quali realizzati negli studi televisivi aziendali, tradotti in numerose lingue. Il lancio di Audi e-Tron, prima vettura integralmente elettrica del brand, aveva beneficiato, ad esempio, dell'innovativo contributo della realtà virtuale. Ora, il know-how maturato viene applicato alla digitalizzazione del training per la gamma A3.



La formazione denominata 'Central Launch Experience' (CLX) riservata agli specialisti delle vendite e dell'assistenza Audi è in corso già da alcune settimane grazie a corsi online e formati didattici innovativi dedicati, ad esempio, alle varianti di motore e trasmissione o ai sistemi di assistenza alla guida.



Durante le videoconferenze con gli esperti di Ingolstadt è possibile approfondire temi specifici. Una piattaforma digitale su base mondiale consente di accedere a una vasta gamma di materiali formativi.



La digitalizzazione della formazione si estenderà anche al training tecnico per nuova Audi A3, cui viene dedicato un programma di autoapprendimento con test d'accesso e finali, video specifici realizzati da Audi Service TV e tutorial per dare risposta alle tematiche attinenti ciascun mercato. Il training sui sistemi di propulsione, sviluppato mediante la realtà aumentata, verrà presto integrato con applicazioni di realtà virtuale per approfondire gli highlight di nuova Audi A3.



Tutti i moduli didattici sono disponibili attingendo al database digitale Audi Knowledge Tank.