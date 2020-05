Scontro Francia Germania sui Saloni ricambi e manutenzione

Maretta fra Francia e Germania sul fronte delle manifestazioni espositive dedicate ai ricambi e alla manutenzione auto - Automechanika di Francoforte ed Equip'Auto di Paigi, a seguito della crisi da coronvirus, si svolgeranno entrambi nel 2021, essendo stata annullata l'edizione di quest'anno (era in programma dall'8 al 12 settembre) di Automechanika. Come avviene, o meglio avveniva, per il Salone di Francoforte IAA e il Mondial de l'Automobile di Parigi, che si alternavano nel calendario Oica ((Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) ogni due anni, anche i due eventi più importanti nel settore ricambi e manutenzione si svolgevano con questo accordo di alternanza. Ma ora, con il cambio delle date gli orgnizzatori dei due Sloni non potranno per il momento spartirsi le date e soprattutto i budget degli espositori. Automechanika si svolgerà infatti dal 14 al 18 settembre nel 2021 e il Salon Equip'Auto dal 12 al 16 ottobre, a meno di un mese di distanza.