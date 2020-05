Uber riduce la sua forza lavoro del 14%, o 3.700 dipendenti. Lo annuncia Dara Khosrowshahi, l'amministratore delegato dell'app per auto con conducente in una email ai dipendenti riportata dall'agenzia Bloomberg. Khosrowshahi mette poi in guardia: ulteriori "difficili aggiustamenti" saranno decisi nella prossime settimane.