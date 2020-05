Usa: bambino di 5 anni al volante, 'volevo una Lamborghini'

Un bambino di 5 anni è stato fermato dalla polizia nello Utah mentre era alla guida di un suv. Agli agenti ha detto che voleva recarsi in California per comprare, con tre dollari in tasca, una Lamborghini. La notizia è stata diffusa dalla polizia stradale dello Utah sui social, con tanto di fotografia, con il volto oscurato, del bimbo alla guida, e ripresa dalla Cnn.

Secondo quanto ricostruito, il bambino aveva litigato con la madre dalla quale pretendeva in regalo l'auto di lusso.

Approfittando di un momento di distrazione del fratello, al quale era stato affidato dai genitori in loro assenza, si è messo alla guida dell'automobile di famiglia. Riuscito a raggiungere l'Interstate 15, che percorreva a 50 chilometri l'ora, è stato notato da un poliziotto che, credendolo inizialmente un adulto in difficoltà, lo ha fermato. Nessun provvedimento è stato emesso a suo carico. Deciderà ora la procura se sanzionare i genitori per omesso controllo.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB