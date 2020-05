Subaru, riaperti showroom si punta su Outback

Tornati operativi anche gli showroom, Subaru torna a puntare su Outback. La riapertura delle concessionarie, per il marchio nipponico è l'occasione per rilanciare le novità della sua ammiraglia. Considerato Outback il modello Subaru capace di incarnare la filosofia del brand, la casa ha ideato la nuova versione Outback 4ADVANCED con l'intento di rivolgersi ad un nuovo target di clientela, più giovane, attento ai dettagli e allo stile ma comunque con una forte passione per il viaggio e l'esplorazione. In sostanza, l'obiettivo è stato quello Diu produrre un'auto dalla doppia anima, una più crossover, l'altra più urbana e sofisticata. Per rendere ancora più esclusiva la nuova edizione speciale sono state introdotte due importanti novità: frontalmente, la griglia è incorniciata da una finitura in nero lucido, dettaglio ripreso anche al posteriore grazie a un badge 4ADVANCED che unisce le due texture, l'acciaio, presente in specchietti, maniglie e cerchi in lega, e il nero lucido che esalta l'anteriore della vettura su cui svetta il marchio a sei stelle.



Tra gli altri elementi distintivi della nuova Outback 4ADVANCED ci sono le protezioni paraurti anteriori e posteri in alluminio silver e i passaruota neri. Il lavoro svolto da Subaru per caratterizzare la vettura non si limita però solo agli esterni.



Le novità non si limitano all'estetica. L'Outback 4ADVANCED, così come gli altri allestimenti del modello, si arricchisce della rinnovata versione dell'X-Mode con 2 modalità di utilizzo: Snow & Dire per superficie stradale irregolare come neve o sterrato, e Deep Snow & Mudò per superfici in cui le ruote possono essere sepolte, imprigionate come ad esempio neve fresca, fango o sabbia. Prezzi da 42,500 a 44 mila euro.