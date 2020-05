Fase 2: associazioni auto Ue, piano coordinato di incentivi

Un piano d'azione congiunto con 25 raccomandazioni, compreso un programma coordinato di incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli in Ue, per superare la crisi determinata dal Coronavirus. Lo hanno messo a punto le associazioni Acea, Clepa, Etrma e Cecra, che rappresentano l'intera filiera automotive in Europa, dai produttori di veicoli ai fornitori di componenti e pneumatici, ai rivenditori e alle officine. Il piano mantiene il focus sui principali obiettivi legati alla digitalizzazione e alla carbonizzazione.

Gli incentivi agli acquisti e agli investimenti - spiegano le quattro associazioni europee - dovrebbero essere basati su criteri simili in tutta Europa, attingendo a finanziamenti nazionali ed europei. "E' necessario adottare misure mirate per stimolare la domanda e gli investimenti. In questo modo aumenterà l'utilizzo della capacità produttiva e si potranno salvaguardare i posti di lavoro e gli investimenti", sottolinea Eric Mark Huitema, direttore generale dell'Acea.