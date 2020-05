Coronavirus, per Gruppo Volkswagen prolungamento garanzie

Garanzie prolungate per alcuni marchi del gruppo Volkswagen. Audi, Seat, Cupra e Volkswagen hanno infatti comunicato la decisione di estendere il periodi di garanzia dei propri veicoli per far fronte alle restrizioni alla circolazione dettate dall'emergenza coronavirus. In particolare, Audi prolunga la garanzia per le vetture nuove e differisce la scadenza degli equipaggiamenti Audi Extended Warranty.



L'estensione dei termini, dedicata a tutte le vetture prodotte in Europa, Brasile, Messico o India, riguarda sia la garanzia per le auto di prima immatricolazione sia gli equipaggiamenti Audi Extended Warranty in scadenza, o scaduti, nel periodo compreso tra l'1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La dilazione ha una durata massima di tre mesi dal termine originariamente previsto e, in ogni caso, non si spinge oltre il 31 agosto 2020.



I vincoli di percorrenza chilometrici restano invece invariati.



"In questi frangenti difficili - ha commentato Horst Hanschur, Vice Presidente Retail Business Development e Customer Services di Audi AG - siamo a stretto contatto con i nostri Clienti e operiamo con la massima flessibilità per consentire loro di recarsi presso i Dealer Audi e assicurare un'esperienza Premium". Stessa iniziativa anche per il marchio Volkswagen che ha deciso di prolungare di tre mesi le garanzie per vetture nuove in scadenza. L'iniziativa si applica a tutte le auto prodotte in Europa o per il mercato europeo, coperte dalla garanzia obbligatoria di due anni o da estensioni opzionali di garanzia in scadenza tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020. Il prolungamento è valido per tre mesi dopo la data di scadenza della garanzia obbligatoria o dell'estensione opzionale (in quest'ultimo caso, restano i limiti chilometrici previsti). "A causa della pandemia da Coronavirus - hanno fatto sapere dalla casa tedesca - tante officine della nostra rete di assistenza sono rimaste chiuse. Per molti dei nostri clienti non è quindi stato possibile usufruire della garanzia sulle loro Volkswagen in questo periodo". Anche la scadenza dei termini della garanzia delle vetture Seat e Cupra viene prolungata, sia quella dell'estensione di garanzia (SEAT Extended Warranty ed estensione di garanzia CUPRA), sia quelle che stanno per scadere o già scadute nel periodo compreso tra il giorno 1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Anche in questo caso resta invariata e in vigore la limitazione della percorrenza chilometrica come parte del prolungamento della medesima.