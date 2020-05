Abarth, sfida social per i 40 anni della 'marmitta'

Un anniversario 'rumoroso' per Abarth che festeggia i quarant'anni della sua marmitta. E' stato infatti il 4 maggio del 1950, in occasione del trentaduesimo Salone dell'Automobile di Torino, che Carlo Abarth ha presentato la 'Marmitta Abarth', probabilmente l'accessorio più conosciuto delle famose scatole di trasformazione che hanno reso celebre lo Scorpione nel mondo. Per celebrare l'anniversario, Abarth ha invitato la propria community sui social a prendere parte a un vero e proprio flashmob virtuale. Gli utenti dovranno realizzare delle Instagram Stories simulando il rumore dello scarico Abarth con la voce, taggando il contenuto con l'hashtag #TheRumbleLipChallenge. Proprio la community è uno dei pilastri del marchio dello Scorpione: ad oggi sono 83 i club ufficiali, quasi il doppio rispetto al 2016, e la community 'The Scorpionship' attiva da quattro anni nell'area EMEA conta già 114 mila iscritti. Un gruppo di appassionati e fan che supportano il brand anche in un momento come questo dimostrando che si può rimanere distanti ma uniti. La 'Marmitta Abarth' è stata anche il precursore degli attuali sistemi di scarico come i 'Record Monza', 'record Modena' e 'Record Monza Attivo'. Fin dal lancio della nuova Abarth 595 nel 2008 il marchio ha riportato in auge la marmitta sportiva Abarth. In particolare, il doppio terminale cromato riprende il design del sistema adottato dalla versione da gara 595 Assetto Corse, a conferma che il racing sia il laboratorio perfetto per testare soluzioni che possano un giorno essere impiegate dalle vetture stradali.



Con la stessa filosofia progettuale, nel 2009 il marchio Abarth lancia un kit denominato sistema di scarico 'Record Monza', il cui nome è un chiaro tributo al record di velocità ottenuto da Carlo Abarth sullo storico circuito italiano quando nel 1965, all'età di 57 anni, conquistò il primato di accelerazione sul quarto di miglio. Nel 2011 è la volta del kit 'Record Modena' la cui caratteristica principale è Il suono potente e aggressivo dato da marmitte altamente prestazionali che si basano sulle migliori tecnologie, come il sistema Dual Mode e su un design accattivante e sportivo. Un sound nettamente più sordo e cupo lo troviamo nel sistema Akrapovič a due uscite e dotato di valvola elettronica attiva azionata tramite il tasto sport.



Nel 2018 fa il debutto la nuova Abarth 595 che porta all'esordio il sistema di scarico 'Record Monza Attivo', la cui peculiarità risiede nella valvola attiva controllata tramite il tasto Sport in plancia: se in precedenza l'apertura della valvola di scarico si basava sulla pressione dei gas di scarico, da questo momento il pilota può agire direttamente e scegliere il sound.