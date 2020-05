A Cupra Tavascan Electric Concept l'Automotive Brand Contest

Replica di successi per Cupra che, nell'ambito dell'Automotive Brand Contest, si è aggiudicata il primo posto nella categoria Concept della competizione internazionale di design con Cupra Tavascan Electric Concept, la visione del brand di una sportività reinventata in un formato totalmente elettrico, presentata per la prima volta all'IAA Frankfurt International Motor Show del 2019.



Il brand aveva già messo in fila due successi nella competizione , con le vittorie di Cupra e-Racer Concept nel 2018 e Cupra Formentor Concept lo scorso anno.



Il riconoscimento, consegnato dal German Design Council, premia il miglior marchio automotive e i risultati del settore in termini di design, e vanta enorme prestigio nel settore. La giuria è composta da esperti provenienti dal settore media, design e comunicazione, così come da esponenti del mondo accademico, a rafforzare il prestigio del premio.



''Esserci aggiudicati il primo premio nella categoria Concept per il terzo anno di seguito suggella l'incredibile lavoro, la dedizione e l'impegno di tutto il team Cupra per la creazione di Cupra Tavascan Electric Concept - ha condiviso Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore design di Cupra - Con ogni modello a cui lavoriamo, ci poniamo l'obiettivo di comunicare l'essenza fondamentale di Cupra, e questo riconoscimento prova che stiamo realizzando i nostri obiettivi''. L'Automotive Brand Contest è uno dei premi più prestigiosi nell'ambito del design in campo automotive, ed è la sola competizione internazionale di design destinata ai marchi automotive, attestatasi come uno degli eventi più importanti del settore, rendendo la vittoria di CUPRA, la terza di fila, ancor più eccezionale.