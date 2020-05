Coronavirus: Asi, perso giro d'affari da mezzo miliardo euro

L'effetto della pandemia da Covid-19 e la conseguente fase di lockdown ha messo in ginocchio anche il settore del motorismo storico, un comparto di nicchia che in Italia vale 2,2 miliardi di euro all'anno di indotto economico e che rappresenta una delle nostre eccellenze più apprezzate nel mondo.



In particolare, secondo una nota diffusa dall'Asi, automotoclub storico italiano - il settore ha perso oltre mezzo miliardo di euro di giro d'affari. Il 75% di questo valore - pari a 375 milioni di euro - si riferisce agli operatori del settore come artigiani, commercianti, micro e piccole imprese che si occupano di gestione, manutenzione, restauro e produzione di parti specifiche per i veicoli storici: attività che in regime di 'lockdown' hanno ridotto del 70% la loro operatività. Oltre alla chiusura delle attività si è registrato l'annullamento di tutte le manifestazioni e degli eventi associativi e ricreativi di ogni tipologia con ulteriori ricadute negative sull'economia. Questa rappresenta il restante 25% dell'indotto complessivo generato ogni anno dal motorismo storico, con altri 125 milioni di euro che avrebbero alimentano, in particolare, il comparto turistico. Se solo una minima parte di operatori del settore ha potuto proseguire nella propria attività durante il 'lockdown', molti altri hanno dovuto arrendersi: le compravendite di veicoli storici, ad esempio, hanno subìto un arresto pressoché totale. ''Tante famiglie italiane - sottolinea il presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro - vivono di motorismo storico grazie ad attività che operano nel settore, spesso altamente specializzate e tramandate di generazione in generazione. Molte di queste hanno clientela straniera, che si affida al nostro know-how per mantenere in efficienza i propri veicoli storici. Finalmente, con il DPCM del 26 aprile si fa un primo, essenziale passo verso la ripresa. Dovremo aspettare ancora molto tempo per poter tornare a condividere la nostra passione in eventi aggregativi, ma nel frattempo è importante riavviare il motore economico del comparto che permette la sussistenza di migliaia di persone''.