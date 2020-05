Camper, lettera alle Istituzioni: garantire futuro a settore

Una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nonché ai presidenti delle Regioni per focalizzare l'attenzione sulle prospettive del turismo all'aria aperta in camper e caravan, un comparto che come tanti vive di incertezze in seguito allo scoppio della pandemia Covid-19. ''Quale punto di riferimento del settore, - si legge nella nota firmata da la società PleinAir - abbiamo ricevuto in questi giorni centinaia di segnalazioni da proprietari di camper e caravan, rivenditori, operatori turistici e associazioni che si sentono poco considerate e temono per il futuro del settore''. ''Siamo consapevoli dell'estrema gravità del momento e della enorme responsabilità che avete in carico - si legge ancora - Lungi da noi pretendere aperture o liberalizzazioni totali ma crediamo che, in vista di una prossima riapertura del comparto turistico, sia necessario che consideriate le specificità del veicolo ricreazionale, camper e caravan, in termini di rispetto dei protocolli di sicurezza richiesti dai comitati scientifici, in particolare quello della distanza sociale''.



Viaggiare in camper, infatti, consente a gruppi familiari che già hanno condiviso il lockdown, di spostarsi senza entrare in contatto con estranei. Le strutture ricettive organizzate possiedono inoltre tutti i requisiti per garantire la distanza tra mezzi. Il turismo all'aria aperta, in pratica, è la forma di turismo più pronta a ripartire dopo il lockdown.



''Dal nostro osservatorio - concludono - continueremo a raccogliere opinioni e segnalazioni. Convinti di agire tutti con la medesima finalità, il benessere e la ripresa dell'Italia intera, auspichiamo un Vostro rapido intervento''.