Lamborghini riparte con orari ridotti

Automobili Lamborghini riparte il 4 maggio con orari ridotti, specifiche misure di sicurezza e tutele per i redditi di dipendenti, precari e lavoratori somministrati: sottoscritto questa mattina l'accordo per le modalità di rientro al lavoro dei dipendenti da parte della Rsu dell'azienda di Sant'Agata Bolognese, assistita da Fiom Cgil Bologna e Fim Cisl, con la direzione aziendale.

Nell'accordo, fra i vari punti, si prevede specifica formazione sulla sicurezza, il massimo utilizzo dello smart working, la riduzione degli orari di lavoro per le linee produttive in stabilimento. I turnisti passano da 7 a 6 ore di lavoro al giorno (in verniciatura si passa da 7.30 a 6.30 ore di lavoro) con sanificazioni effettuate tra un turno e l'altro, i lavoratori addetti all'orario centrale rientreranno a 6 ore (rispetto alle 8 giornaliere), con una riduzione di due ore al giorno. La riduzione oraria è resa possibile attraverso l'utilizzo di un mix di strumenti contrattuali e, in via residuale, di ricorso alla Cigo Covid.

Per i lavoratori interinali con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (con missioni a tempo determinato) si prevede la possibilità di prolungare la presenza in azienda di ulteriori '3 + 3' mesi per recuperare il periodo di assenza dal lavoro (comunque coperta da ammortizzatori sociali) e di evitare un turnover di personale nell'attuale contesto di emergenza sanitaria. L'azienda si è inoltre resa disponibile richiamare i lavoratori somministrati a tempo determinato i cui contratti sono scaduti non appena le condizioni normative lo consentiranno.