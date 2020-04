Coronavirus: Honda posticipa scadenza garanzie a maggio

Slittano a maggio le scadenze delle garanzie di Honda. Visto il protrarsi del periodo di lockdown totale o parziale imposto da COVID-19, la casa giapponese ha deciso di tranquillizzare tutti i clienti la cui garanzia del produttore sia scaduta durante il corrente periodo di restrizioni, assicurando lo spostamento della data di scadenza della garanzia al mese di maggio. Le riparazioni di eventuali problematiche saranno effettuate, previa verifica del rispetto delle condizioni di garanzia, durante il mese di maggio presso la rete di Concessionari/Officine Autorizzate Honda. Qualora ci fossero clienti impossibilitati ad eseguire le riparazioni a maggio per il sovraccarico dei concessionari, su segnalazione dei centri assistenza saranno anche valutate ulteriori estensioni di garanzia.



Sempre a maggio si potranno recuperare le manutenzioni ordinarie previste per la validità della garanzia, qualora fossero programmate nel periodo di restrizione. Prima di recarsi in officina, Honda consiglia di prendere appuntamento e di verificare il rispetto delle misure di contenimento COVID19 locali e nazionali. A causa del continuo evolversi della situazione, Honda si riserva anche di aggiornare le sue attività ogni trenta giorni a partire dal 4 maggio 2020.