Coronavirus: Daimler Truck, si riparte il 4 maggio

Dopo la riapertura degli stabilimenti produttivi del gruppo Daimler Trucks a partire dallo scorso 20 aprile nel rispetto delle misure di prevenzione per i lavoratori, dal 4 maggio tornano ad essere pienamente operative anche le concessionarie Mercedes-Benz Trucks. Le organizzazioni di vendita non si sono mai fermate restando attive in smart working e sperimentando approcci digital alla vendita come trattative di acquisto via e-mail e video tutorial dedicati ad eventi di pre-consegna dei Truck per i propri clienti: opportunità che dovranno senza dubbio essere implementate nello sviluppo futuro del settore. Anche la rete di assistenza ha continuato ad assicurare fin dall'inizio del propagarsi dell'emergenza i servizi essenziali di officine e logistica garantendo le riparazioni, la fornitura di ricambi grazie al Centro logistico Europeo di Capena e il servizio di assistenza stradale tramite il service 24h. Con le nuove direttive, già a partire dal 27 aprile, le concessionarie hanno cominciato a preparare tutte le proprie strutture in vista della ripartenza adottando rigorosamente il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Anche il TruckStore, il centro specializzato dedicato all'usato Mercedes-Benz Trucks di Caorso tornerà operativo dal 4 maggio.



''Voglio ringraziare a nome di tutta la squadra di Mercedes-Benz Trucks Italia, la nostra rete, le nostre officine e tutti gli operatori della Logistica e del Trasporto per il lavoro svolto quotidianamente in questo momento così difficile nella lotta contro la diffusione del Covid-19. Per Mercedes-Benz Trucks Italia, la sicurezza e la tutela della salute è una priorità. Nella fase di riapertura, garantiremo pertanto la possibilità di accedere alle nostre concessionarie nel rispetto di tutte le misure preventive previste dal DPCM del 26 aprile 2020'', ha dichiarato Maurizio Pompei, ceo di Mercedes-Benz Trucks Italia.