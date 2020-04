Jeremy Clarkson star motoristica più seguita in quarantena

In tempi di quarantena il tema 'automobile' ha occupato molto spesso gli schermi di tv e altri dispositivi, grazie non solo ad un vastissimo catalogo di film i cui le quattro ruote sono grandi coprotagonisti ma anche alla possibilità di rivedere puntate di serie televisive a tema motoristico. Una indagine commissionata da Hyundai e realizzata in Gran Bretagna da OnePoll ha 'misurato' il livello di passione che è stata dedicata a queste produzioni e ai personaggi che le hanno animate, arrivando a inaspettate conclusioni. Il grande Steve McQueen ha, ad esempio, perso il suo trono di più grande icona automobilistica dello schermo, per cedere il suo scettro a Jeremy Clarkson ex conduttore della trasmissione Top Gear e protagonista di alcuni dei momenti televisivi più impressionanti degli ultimi 25 anni, sia che guidasse per raggiungere il Polo Nord o in sella ad una moto in Vietnam. Al secondo posto della classifica si è comunque piazzato McQueen (conosciuto come The King of Cool) i cui film come Bullitt, La Grande Fuga e Le Mans contengono alcune delle scene più iconiche di auto e moto nella storia del cinema. Alle spalle di McQueen si è collocato Richard Hammond, da sempre valida spalla di Clarkson. Altra sorpresa è il quarto posto di Vin Diesel, protagonista della saga di Fast and the Furious, che ha battuto Sean Connery che nei panni di 007 ha tramandato iconiche scene automobilistiche. L'indagine, che ha interessato 2mila cittadini britannici intervistati durante la quarantena, ha anche decretato la vittoria nella classifica del film motoristici più visti di The Italian Job in cui, oltre alla interpretazione di Michael Caine, la grande protagonista è la Mini, seguito da Bullitt e dalla serie Fast and the Furious. Da notare che oltre ad essere stato nominato il più grande film automobilistico, Italian Job ha vinto anche la classifica per il migliore inseguimento automobilistico mai apparso sul grande schermo.



Per quanto riguarda il piccolo schermo, la tv, Top Gear si è classificato al primo posto seguito da Knight Rider (Supercar in Italia) e al terzo posto da The Dukes of Hazzard. Riscatto di 007 nella classifica delle auto preferite, con l'Aston Martin DB5 di James Bond nominata più famosa macchina da film, precedendo l'auto di fantasia di Chitty Chitty Bang Bang (ispirata alle auto da corsa Anni '20 del Conte Louis Zborowski) e la De Lorean di Ritorno al Futuro.