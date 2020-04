Icona entra nel settore yacht, concept catamarano elettrico

Icona, azienda torinese di design automobilistico, entra nel settore dello yacht design con un concetto di barca futuristico basato su una piattaforma completamente elettrica. Il nuovo catamarano progettato da Icona si chiama Fibonacci. Se il veicolo concept Icona Nucleus a guida autonoma, presentato nel 2018 al salone di Ginevra, aveva mostrato un nuovo approccio alla mobilità stradale, il catamarano elettrico Fibonacci traduce la filosofia su quattro ruote di Nucleus in mobilità acquatica.

"Dopo aver progettato il pluripremiato veicolo a guida autonoma Nucleus, abbiamo voluto applicare ancora una volta una visione futuristica del trasporto, ma questa volta sull'acqua.

Si tratta di un'evoluzione che porta a una forma di velocità silenziosa ed elegante - sostenibile, non aggressiva e invitante, sia per il conduttore sia per gli occupanti", spiega Samuel Chuffart, Global Design Director di Icona. "L'esperienza nautica di domani non sarà più per pochi appassionati: con l'evoluzione tecnologica e la sostenibilità offerte oggi, le barche dovrebbero essere progettate in modo diverso per abbracciare un più ampio spettro di persone e di utilizzi".

Il gruppo Icona conta oltre 120 designer, modellisti, ingegneri e project manager provenienti da 21 paesi, con uffici a Shanghai e Los Angeles oltre alla sede di Torino. Nel 2019, il fatturato ha superato i 16 milioni di euro.