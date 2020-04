Coronavirus: Mitsubishi, prodotte 1.500 visiere al mese

Per prevenire la diffusione del contagio di COVID-19, Mitsubishi Motors Corporation ha deciso di produrre visiere da fornire alle istituzioni mediche. La produzione di circa 1.500 visiere al mese è iniziata nello stabilimento di Okazaki, nella Prefettura di Aichi, e in altre sedi; inoltre, Mitsubishi ha donato forniture di questo articolo alla città di Okazaki. Anche un'altra sede produttiva, Pajero Manufacturing, nella Prefettura di Gifu, ha donato le visiere prodotte ad un ospedale di Minokamo City, nella stessa Prefettura. Inoltre, Mitsubishi prevede di donarne altre nella Prefettura di Okayama, dove si trova lo stabilimento di Mizushima.



Il gruppo giapponese ha in programma l'incremento della produzione di visiere e altri prodotti, come le mascherine, per impedire la diffusione dei contagi. Per impedire la diffusione del contagio del COVID-19, il gruppo continuerà ad utilizzare le sue strutture produttive, collaborando con le istituzioni governative nazionali e locali, oltre ad altre organizzazioni correlate in tutto il mondo.