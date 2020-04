Coronavirus, con Porsche 4Kids si impara giocando

Imparare divertendosi anche in tempi di COVID-19, con Porsche 4Kids. L'iniziativa è quella intrapresa da Porsche che ha messo a punto una pagina web dove confrontarsi con il mondo delle auto con giochi e attività varie. sul sito www.porsche4kids.com ragazze e ragazzi possono trovare pagine da colorare, idee da realizzare, giochi di memoria, puzzle e molto altro ancora. Giocando, sperimentando e scoprendo, i bambini sono supportati dalle mascotte Porsche Tom Targa e Tina Turbo, sia in tedesco che in inglese. "Vogliamo dare ai bambini l'accesso alla mobilità di oggi e di domani - afferma Oliver Eidam, Head of Brand Partnership and Sponsoring - nonché a temi di rilevanza sociale come la sostenibilità e la sicurezza nel traffico stradale. Vogliamo motivare i bambini a esplorare, scoprire, ridere e divertirsi". Porsche 4Kids crea esperienze online per giocare con elevati standard di apprendimento. I bambini non sono solo intrattenuti sul sito web ma possono allenare la loro concentrazione e imparare giocando.



Coloro che vogliono trascorrere il loro tempo offline possono scaricare e stampare una varietà di immagini da colorare, tra trattori e auto da corsa di formula E e fumetti. Chi ha più di 12 anni e ama imparare attraverso i quiz può partecipare alla sfida della mobilità elettrica del Porsche Museum. In questo tour di scoperta, i bambini possono imparare molto sull'elettromobilità, ad esempio come funziona un motore elettrico, dove viene immagazzinata l'energia e se l'elettricità proviene solo da una presa. Tramite una sezione del sito si può anche fare una visita virtuale del Museo Porsche. "Fino ad ora i nostri programmi di apprendimento potevano essere sperimentati solo nella mostra - dice Achim Stejskal, Head of Heritage e responsabile del Museo Porsche - ma il nuovo sito web per bambini ora ci permette di renderli disponibili a tutti online".