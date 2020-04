Porsche 911 Syberia RS, fuoristrada ma da corsa

E' Una Porsche 911 ma con la passione per il fuoristrada senza tanti mezzi termini. Il particolare modello dell'iconica vettura del marchio tedesco in questione, è la muscolosa Syberia RS, costruita su misura per un imprenditore tedesco che cercava un mezzo capace di inerpicarsi anche laddove una sportiva non può, ma con facendolo con il fascino con tutte le potenzialità di una Porsche. Così è andata la vicenda che vede per protagonista Kai Burkhard che dopo aver deciso di acquistare una Porsche 911 Carrera 3.2 del 1986, si è fatto confezionare la sua vettura su misura da vari professionisti del settore, per ottenere qualcosa che in termini di prodotto è accostabile ad una 911 RUF da rally o alla Safari americana. Esteticamente, è evidente che l'obiettivo che i costruttori si sono posti prima di ogni altro era quello di rimanere il più possibile fedeli alle linee della più classica delle 911, nonostante tutte le modifiche necessarie per utilizzare i nuovi pannelli della carrozzeria, realizzati per l'occasione in metallo e carbonio, resistenti e leggeri allo stesso tempo. All'interno, l'elemento distico è invece un roll bar, pensato per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento. Altrettanto evidenti sono le ruote che montano pneumatici da autocarro su cerchi Fuchs da sedici pollici. Sulla parte anteriore della Syberia RS, dal paraurti spunta anche il cavo d'acciaio di un argano, capace di trainare un peso fino a 3,5 tonnellate. Progettati su misura, secondo le richieste del cliente, anche tutti gli interni che sono stati ripensati utilizzando come materiali principali pelle e Alcantara. Per le soluzioni meccaniche, Burkhard si è rivolto alla H&R, azienda tedesca non nuova ad interventi del genere su auto datate, la quale ha installato sulla speciale 911 un differenziale a slittamento limitato e una trasmissione manuale a rapporti corti, presa direttamente da una Porsche 915. Gli ingegneri hanno pensato di lasciare le molle e la barra di torsione standard, adattandole però ad un telaio completamente rinnovato.



Gli ammortizzatori a molla sono regolabili in altezza e le sospensioni che sono state studiate per consentire un'ampia escursione e assorbire qualunque tipo di asperità.