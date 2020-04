Coronavirus Fase 2: zero canone per aziende car sharing a Roma

Zero canone per le aziende di car sharing che vogliono offrire i propri servizi a Roma. Per la Fase 2 la sindaca Virginia Raggi punta tutto sullo sharing, ovvero la condivisione dei mezzi di trasporti per muoversi in città, e sulla mobilità alternativa e smart per alleggerire la pressione sui trasporti pubblici. Attualmente le aziende che operano nella Capitale pagano un canone all'amministrazione che, nelle intenzioni della prima cittadina, potrà essere azzerato.

Azzerando il canone, questa è la previsione, l'offerta dovrebbe aumentare in maniera considerevole anche con l'ingresso di nuovi operatori e coprire anche quelle zone della città che attualmente non sono servite. Roma nell'ultimo semestre si è resa protagonista di un notevole incremento del bike sharing, divenendo una delle città pilota a livello mondiale. Allo stesso tempo, sono aumentate le aziende che offrono servizi di scooter sharing. L'obiettivo è rivoluzionare il trasporto cittadino, potenziando la smart mobility e riducendo il ricorso ai mezzi privati e alleggerire il peso sul trasporto pubblico.