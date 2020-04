Coronavirus, Ducati da oggi riprende gradualmente produzione

E' una ripresa graduale quella che prende il via oggi per Ducati. In vista di auspicabile ritorno alla normalità, parte oggi la progressiva ripresa della produzione della casa motociclistica nello stabilimento di Borgo Panigale. Si tratta di una prima fase di rientro, che al momento vede coinvolta solo una parte dei lavoratori destinati alle linee di produzione. Inizieranno prima gli addetti all'officina, poi gli addetti al montaggio motori e, da martedì 28 aprile, anche gli operai per i montaggi delle moto. Per quanto riguarda gli impiegati, l'uso dello smartworking rimarrà obbligatorio e solo chi non sarà in grado di svolgere il suo lavoro da casa avrà la possibilità di accedere allo stabilimento. Saranno quindi al lavoro da remoto tutte le risorse impiegate nell'area commerciale, marketing, IT, gestione personale, finanza, acquisti, logistica. La produzione è stata riorganizzata, passando da un turno di otto ore a due turni di sette ore per permettere di avere all'interno dello stabilimento il minimo numero di persone contemporaneamente e quindi ridurre i possibili contatti. La mensa sarà attiva ma con un posto a sedere ogni quattro sedie. I tecnici impegnati nelle attività sperimentali di Ricerca e Sviluppo avevano già ripreso le attività grazie al permesso per lo specifico codice Ateco: presenti quindi a Borgo Panigale i tecnici delle sale prova motori, quelli che svolgono test sulle moto e i test di laboratorio. Continueranno a lavorare da remoto tutti i progettisti, i project manager, chi si occupa di calcolo e i designer. Saranno in questo modo garantite le consegne delle moto Ducati e lo sviluppo dei nuovi prodotti. Tutte le regole di comportamento vigenti in Ducati rispettano il protocollo condiviso aggiornato del 24 aprile e per alcuni punti sono ancora più restrittive. "Siamo pronti per partire - ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - e abbiamo lavorato duramente in queste settimane per ridurre al minimo ogni rischio.



Adatteremo ovviamente i protocolli all'evoluzione della situazione sanitaria e alle indicazioni dello Stato e della Regione Emilia-Romagna. Il mercato delle due ruote è fortemente stagionale e già il fermo produttivo di marzo e aprile ha avuto effetti molto negativi sulle vendite. Il mercato Cinese è già in piena ripresa, in Corea e Giappone le vendite vanno bene. In Germania i concessionari sono aperti da una settimana e già abbiamo una forte scarsità di prodotto. Credo davvero che questa ripartenza possa permetterci di ridurre, almeno in parte, l'effetto molto negativo del lockdown che siamo stati obbligati a fare, purtroppo nel momento peggiore".