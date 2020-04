Coronavirus: Comune Firenze, la Ztl resta attiva

"Mantenimento della Ztl del centro storico a Firenze". E' questa la volontà di Palazzo Vecchio, contenuta nel piano della mobilità per la ripartenza della città presentato oggi dal sindaco di Firenze Dario Nardella, dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e dal consigliere della Città metropolitana delegato al trasporto pubblico, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Nei giorni scorsi erano arrivate proposte, specialmente dalle forze politiche di opposizione, di aprire la Ztl per favorire la mobilità urbana. Ipotesi che però non trova definitivamente riscontro anche perché, come spiegato più volte da Giorgetti, aprire la Ztl significherebbe creare problemi ai residenti nel trovare parcheggio.