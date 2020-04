Coronavirus, Bugatti dona computer per scuola online

Un sostegno di Bugatti per la scuola a distanza in tempi di COVID-19. "La pandemia e le misure per contenere il virus stanno avendo un impatto senza precedenti sulla società - fanno sapere da Bugatti - e mentre ogni persona riorganizza le proprie abitudini di vita e di lavoro alle varie normative necessarie attuate dai propri governi locali, i nostri giovani cittadini devono anche tenere traccia della loro educazione dalla sicurezza della loro casa". La scuola online, però, può essere possibile solo con gli strumenti tecnologici giusti, che purtroppo non sono a disposizione di ogni bambino.



Al fine di facilitare l'attuale processo scolastico per alcuni di questi alunni a casa, la casa automobilistica ha deciso di donare 120 unità informatiche organizzate e distribuite attraverso gli sforzi congiunti di Fondation Passions Alsace e Librairie LDE. I computer saranno acquistati da diversi fornitori in Francia e il pacchetto composto da tastiera, CPU e monitor sarà messo insieme negli stabilimenti di LDE. La distribuzione successiva sarà effettuata tramite i consigli regionali alsaziani scegliendo gli alunni che riceveranno i computer. "La regione Grand-Est qui nel nord-est della Francia - ha spiegato Christophe Piochon, direttore generale della Bugatti e membro del consiglio di amministrazione per la produzione e la logistica - è stata tra le regioni a rischio ed è, quindi, una delle più gravemente colpite dalla pandemia del COVID-19. Penso che tutti debbano accettare almeno alcuni tagli in questa situazione, ma alcuni sono stati colpiti più duramente di altri.



I bambini sono il nostro futuro e dobbiamo assicurarci che anche loro escano da questa crisi con lo strumento giusto nelle loro mani, la loro educazione".