Bus navetta a idrogeno negli aeroporti di Shanghai

Gli aeroporti internazionali Hongqiao e Pudong di Shanghai si avvarranno di un servizio di bus navetta alimentati a idrogeno per trasportare i passeggeri lungo le piste dei rispettivi scali, dimostrando il sostegno delle autorità cittadine per la mobilità ecologica.

Secondo il più recente accordo quadro di cooperazione strategica siglato ieri dalla casa automobilistica cinese SAIC Motor Corporation Limited e dalla Shanghai Airport Authority, entrambe le parti promuoveranno un elevato livello di collaborazione in vari settori, compresa la presentazione e la promozione dei veicoli a nuova energia, dei servizi turistici, delle vendite di automobili e la realizzazione di aeroporti più rispettosi dell'ambiente.

Ai sensi dell'accordo, le parti valuteranno il ricorso a veicoli a pile a combustibile all'idrogeno come bus navetta e vetture per i servizi a terra e di manutenzione stradale.

I contraenti analizzeranno inoltre anche la possibilità di realizzare insieme le infrastrutture connesse, come stazioni di rifornimento a idrogeno e colonnine di ricarica.

Shanghai è uno dei più trafficati centri di trasporto aereo al mondo. Lo scorso anno, il volume dei passeggeri in transito nei due principali aeroporti della città aveva superato i 120 milioni, mentre la loro capacità di trasporto merci era andata oltre i 4 milioni di tonnellate.

Ad oggi, la SAIC Motor ha già immesso in commercio in nove città della Cina vari modelli di vetture passeggeri e veicoli commerciali a pile a combustibile all'idrogeno.(ANSA-XINHUA)