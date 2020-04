Shanghai, 40.000 targhe per incentivare mercato auto

Shanghai ha aggiunto 40.000 targhe di veicoli non commerciali nelle quote annuali per il 2020 al fine di incentivare le vendite di auto. Lo annunciano ieri le autorità locali. Qiu Wenjin, viceresponsabile della Commissione per lo sviluppo e la riforma della municipalità di Shanghai, ha dichiarato che la nuova politica è stata attuata nel mese di marzo, aumentando il numero di targhe assegnate nei mesi di marzo e aprile rispetto al passato. Shanghai promuove anche i veicoli a nuova energia (NEV), che non sono soggetti a restrizioni sulle targhe. Oltre agli incentivi del governo centrale e alle esenzioni fiscali per l'acquisto, i consumatori di Shanghai che acquistano auto elettriche riceveranno 5.000 yuan (circa 706 dollari) in sovvenzioni dal governo municipale per coprire alcuni costi.

La città prevede di sostituire circa 2.500 autobus con mezzi elettrici e di utilizzare circa 5.000 taxi totalmente elettrici per sostituire entro l'anno quelli con motore a scoppio. Entro la fine dell'anno saranno costruite a Shanghai cinque nuove stazioni di rifornimento a idrogeno. Qiu ha affermato che, sebbene l'epidemia di COVID-19 abbia portato una crescente pressione al ribasso sul consumo di automobili dall'inizio dell'anno, c'è ancora spazio per la crescita, considerando le prospettive macroeconomiche positive cinesi a lungo termine e la crescente domanda di trasporti intelligenti ed ecologici da parte dei consumatori cinesi. (ANSA - XINHUA)