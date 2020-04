Coronavirus, stare a casa diventa Motor Show e Rally benefico

Nasce in Gran Bretagna il primo Stay at Home Motor Show, un evento virtuale, in questo caso dedicato alle auto e alle moto d'epoca, che invita gli appassionati e i potenziali partecipanti a restare a casa per combattere la diffusione del Covid-19. E che utilizza la community che si radunerà il prossimo 3 maggio attorno a questa grande manifestazione virtuale (saranno postate le immagini delle auto e delle moto dei partecipanti, per creare questo salone dematerializzato) per raccogliere fondi da destinare ad alcune onlus impegnate nel sostegno alle categorie più colpite dal virus. A gestire il tutto provvederà Classics for Carers che invita dal suo sito web (www.classicsforcarers.com) ad acquistare una targa o un adesivo per i loro veicoli in modo che tutti i profitti vadano all'ente di beneficenza indicato dal National Health Service britannico (NHS) o a fare una donazione tramite la pagina JustGiving dell'evento. Da notare che alla iniziativa partecipa anche uno dei più noti fabbricanti europei di targhe per rally e gare di auto storiche, la Dragonfly, che già nei giorni scorsi aveva lanciato una sua iniziativa - anch'essa con finalità benefiche - stampando la targa 'Stayhome Rally' del costo di 10 sterline, interamente da devolvere all'NHS. Una idea davvero brillante, che potrebbe essere replicata anche in Italia per tutte le manifestazioni programmate nel 2020 e rimandate al prossimo anno, magari mettendo in vendita on-line le targhe con la data annullata e un adesivo 'aiutiamo i nostri eroi' mutuato dalla iniziativa britannica.