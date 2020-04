Coronavirus, Seat farà test sierologico in Spagna

Sarà una ripresa graduale, quella delle attività di Seat a partire da lunedì 27. Tra le misure di salute e sicurezza adottate, l'azienda ha concordato con i rappresentanti sindacali l'effettuazione del test PCR (polymerase chain reaction) ai suoi 15 mila dipendenti per rilevare eventuali casi di SARS-CoV-2 al fine di garantire la salute del proprio organico. Seat è la prima azienda in Spagna a effettuare questo tipo di test e in particolare verranno eseguiti oltre 3mila test PCR a settimana ai dipendenti delle aree di produzione di SEAT Martorell, SEAT Barcelona, SEAT Componentes e CROS, nonché al gruppo di professionisti dell'azienda, e saranno inoltre estesi ad altre società del Gruppo Volkswagen in Spagna. Un laboratorio accreditato dal Ministero della Salute e dalla Generalitat de Catalunya analizzerà i test senza che ciò influisca sull'attività di sanità pubblica. Per le settimane del 27 aprile e 4 maggio, in Seat Martorell è previsto un turno di produzione in ciascuna delle tre linee (in cui vengono prodotte Ibiza, Arona, Leon e Audi A1), a circa un terzo della capacità. Complessivamente, in queste prime due settimane la società produrrà circa 325 auto al giorno. A partire dall'11 maggio, ciascuna delle linee lavorerà su due turni, sempre a un terzo del ritmo normale di produzione, consentendo la produzione di circa 650 auto al giorno. L'azienda prevede di tornare al ritmo di produzione precedente alla crisi nel mese di giugno, in base all'evoluzione del COVID-19 e dei suoi effetti sull'attività commerciale.