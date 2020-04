Coronavirus, Pebble Beach rinviato ad estate 2021

Le conseguenze della pandemia da COVID-19 fanno cancellare anche il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. L'evento, in programma per il 16 agosto 2020, è stato infatti rinviato al 2021. "Il mio cuore va a tutte le persone che sono coinvolte nel Pebble Beach Concours e che sono colpite da questa decisione - ha detto il presidente del concorso Sandra Button - perché molti dei nostri partecipanti hanno lavorato per anni su un'auto speciale e questo doveva essere il loro momento.



Alcuni dei nostri concorrenti d'oltremare si stavano avvicinando al punto di mettere le loro auto su barche e aerei". Il processo di selezione delle auto per il 70th Pebble Beach Concours è stato recentemente completato e i partecipanti sono stati informati della loro accettazione all'inizio di questo mese. Le caratteristiche del concorso rimarranno come previste. Tutti i biglietti acquistati fino ad oggi per il 70º Concorso Pebble Beach d'Elegance saranno validi per l'evento di domenica 15 agosto 2021.