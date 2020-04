Coronavirus, Hyundai apre campagna #TorneremoAViaggiare

Via alla campagna #TorneremoAViaggiare di Hyundai, in attesa di ripartire e tornare a viaggiare. Per rispondere alle domande più frequenti in questo particolare momento, Hyundai Italia ha infatti realizzato una pagina sul proprio sito ufficiale, pensata per sostenere i propri clienti nelle richieste legate al periodo di lockdown e di prossima ripartenza. Tra le possibilità, quella di chiedere assistenza allo Hyundai Customer Care Center, dedicato alla ricerca delle officine aperte per supportare le categorie che stanno lavorando o a supporto dell'emergenza. Inoltre l'assistenza stradale viene assicurata anche per tutte quelle vetture la cui copertura è scaduta a causa dell'impossibilità di effettuare il tagliando nei tempi e modalità previsti dal piano di manutenzione e dal programma Sara. I clienti Hyundai potranno prenotare il tagliando, senza nessuna implicazione dovuta al ritardo, non appena cesseranno le restrizioni in vigore. Grazie all'iniziativa Hyundai C A R E, tutti i veicoli con garanzia ufficiale in scadenza tra marzo e maggio 2020 potranno poi beneficiare automaticamente di un'estensione di garanzia fino al 31 maggio 2020. Per garantire a tutti gli italiani un'elevata accessibilità alle vetture della gamma Hyundai, è poi possibile scaricare un voucher dal sito ufficiale che offre un bonus extra fino a 1000 euro, da sommarsi al vantaggio cliente previsto dalle promozioni in corso. Il voucher, che è scaricabile fino al 30 aprile e utilizzabile fino al 31 luglio, ha un valore massimo di 1000 euro sui SUV Tucson, Kona, Santa Fe e sulla berlina IONIQ. Su Nuova i10, i20 e i30 il valore massimo è di 500 euro.



Il vantaggio cliente legato al voucher varia base alla data di immatricolazione della vettura e si aggiunge alle promozioni attive nel mese di stipula del contratto. Come ulteriore strumento di protezione del cliente, tutti i modelli Hyundai sono disponibili con un finanziamento che include la possibilità di acquistare la polizza Credit Life: tra le garanzie incluse, i dipendenti del settore privato possono usufruire di un indennizzo fino a 12 rate in caso di perdita del posto di lavoro che si aggiunge all'indennizzo del capitale residuo per l'assicurazione sulla vita e all'inabilità totale permanente in caso di infortunio e malattia.