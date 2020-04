Coronavirus: Europcar aderisce a portale Quando Sarà Passato

Europcar Mobility Group Italia ha aderito all'iniziativa Quando Sarà Passato (quandosarapassato.it), il portale online che rilancia concretamente l'industria turistica italiana pubblicando inviti, offerte e segnalazioni che aiutano le persone a tornare a progettare, in Italia, il proprio futuro prossimo e le proprie vacanze.



Auto a noleggio con il 30% di sconto con Europcar, 13 pacchetti Smartbox a condizioni speciali, l'azzeramento delle commissioni Bla Bla Car, ingressi combinati a prezzi ridotti ai Musei di Torino, ingressi Terme+Sauna ad Aquardensal 50%, Canyoning e Climbing a condizioni speciali con Risemountain sono le prime opportunità pubblicate sul portale, mentre nei prossimi giorni arriveranno molte altre offerte speciali e proposte, ad esempio per il biking e gli alberghi della Val Camonica e le visite a Venaria Reale. La funzione di servizio del portale è ulteriormente sottolineata dalle segnalazioni di quello che gli operatori rendono via via pubblico, come le offerte di Early Booking nei villaggi Alpitour e l'annuncio delle nuove policy per la modifica voli di EasyJet.



Il portale vuole essere un aiuto concreto all'industria italiana del turismo e dei servizi di mobilità ed accoglienza per superare una crisi di straordinaria gravità in cui si sono già perduti 11 miliardi di ricavi ed è in gioco il destino di migliaia di operatori in un settore che vale quasi il 15% del Pil del nostro Paese.



Il progetto è aperto a tutti gli Enti di Promozione Turistica territoriale, Tour Operator, Società di Trasporto, aggregatori, Musei e destinazioni che sapranno proporre esperienze in Italia che possano - in piena sicurezza, con la massima flessibilità e alle migliori condizioni possibili - farci ri-scoprire l'infinita bellezza del nostro Paese.



L'iniziativa è un work in progress che si arricchirà di ulteriori contenuti e che rilancia anche tutte le iniziative di sostegno e auto-aiuto di chi sta offrendo e offrirà dining, hotel e holiday bond. La promozione del portale è costruita con una campagna media digitale cooperativa e progressiva che dovrebbe portare oltre 500.000 visite a www.quandosarapassato.it entro fine maggio.