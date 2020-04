Coronavirus, Bmw con Alex Zanardi per film su ripartenza

Un nuovo film di BMW Italia per trasmettere un messaggio di incoraggiamento in vista della fase di ripartenza. Protagonista, ancora una volta Alex Zanardi, la cui vicenda personale rappresenta l'atteggiamento di chi non si arrende di fronte alle difficoltà, per trasformarle in un nuovo inizio. "È un'Italia profondamente ferita - commentano da BMW - dalla perdita di migliaia di vite umane e dall'indebolimento del suo tessuto economico, quella che si sta organizzando e cerca il modo per ripartire, dopo aver affrontato la fase di emergenza per la pandemia globale. I segni lasciati non si possono cancellare e il futuro che ci aspetta sarà necessariamente segnato da una serie di limiti e di cambiamenti imposti da una situazione inedita e ricca di incognite. Però, dopo più di un mese di lockdown che ha paralizzato il Paese, si avvicina ora il momento di rimettere in moto le energie e trovare le soluzioni per risollevarsi e ricominciare a vivere e lavorare". Lo scorso mese di marzo BMW aveva lanciato la campagna #InsiemePerRipartire, scegliendo, fin dall'inizio della crisi, un messaggio positivo per il futuro dopo lo stop forzato, affidandolo alle parole di Alex Zanardi, pilota e brand Ambassador del marchio dell'elica. Il nuovo filmato di trenta secondi vede sempre protagonista il pilota e campione paralimpico mentre si allena, per offrire uno spunto di riflessione ed un modello a cui ispirarsi. "Il fatto che ho dovuto combattere alcune situazioni difficili nel corso della mia vita non significa che mi piaccia questo tipo di lotta - ha spiegato Zanardi - ma di sicuro, ogni volta che superi un problema nella tua vita, sviluppi nuovi strumenti. Una volta che l'esperienza è alle tue spalle, questi strumenti possono eventualmente rimanere nel tuo bagaglio per superare altri problemi che inevitabilmente dovrai affrontare durante il viaggio della vita. Posso dire che le persone mi sembrano già diverse, che stanno riscoprendo il senso della comunità, il senso delle amicizie, il senso del bisogno reciproco per completarsi veramente. Questo è quello che ci rende umani.



Quindi questo è l'unico aspetto positivo di ciò che sta accadendo e dobbiamo assicurarci che questa esperienza insegnerà a tutti una buona lezione e lasceremo tutto questo alle nostre spalle con strumenti migliori per procedere nella nostra vita e vivere meglio. L'importante è agire come una comunità, e davvero seguire le istruzioni che stiamo ricevendo. Il sole sorgerà prima o poi e ci sarà tempo per fare altre cose. Ma per ora è importante che ci mettiamo alle spalle questo nemico nel modo giusto e ricominciamo il viaggio". Il film è già visibile nella homepage del sito BMW (www.bmw.it). A seguire, oltre che sul web, la campagna sarà on air sui canali social di BMW e in tv.