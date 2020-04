Coronavirus, Aston Martin estende garanzie fino a giugno

Garanzie estese fino a giugno per Aston Martin per far fronte a lockdown. La casa inglese, per agevolare i propri clienti durante il periodo di quarantena che sta interessando numerosi Paesi, sta intraprendendo le azioni necessarie per estendere fino al 30 giugno 2020 tutte le garanzie sui veicoli nuovi e quelle in essere che dovrebbero scadere o che sono scadute dal 14 marzo 2020 o, come nel caso della Cina, dal primo gennaio 2020. I clienti in tutto il mondo sono stati anche rassicurati sul fatto che la condizione come riportata nel manuale d'uso della propria auto, in cui si afferma che la mancata osservanza degli intervalli di assistenza specificati può invalidare la copertura della garanzia, viene meno fino alla modifica delle restrizioni e fino a che le operazioni del rivenditore possano riprendere. Ai proprietari di Aston Martin le cui auto richiedono un servizio di assistenza durante l'interruzione causata da Covid-19, non sarà applicata nessuna variazione alla copertura di garanzia. Non appena le restrizioni cambieranno e le operazioni dei dealer Aston Martin verranno riprese, ai proprietari di queste auto con lavori di manutenzione in scadenza viene chiesto di concordare una prenotazione con il proprio rivenditore. "Per tutti noi - ha dichiarato Andy West, Client Services Director di Aston Martin - la pandemia di COVID-19 e il relativo lockdown sono stati e continueranno ad essere un momento molto impegnativo. Sebbene aspetti quali la manutenzione delle auto e la copertura della garanzia non siano, giustamente, una priorità per molti, vogliamo far sapere ai nostri clienti che, in collaborazione con la nostra rete globale di concessionari, stiamo facendo tutto il possibile per supportare loro e le loro auto sportive durante questo periodo e non vediamo l'ora di aiutarli a rimettersi al volante delle loro amate auto Aston Martin quando ci saranno le condizioni più sicure e appropriate per farlo".