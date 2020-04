Louis Camilleri apre Motor Valley Fest digital

L'impatto del coronavirus sul mondo delle due e quattro ruote e nello specifico sulle 'disruptive forces' del settore: elettrico, autonomo, connesso, digitalizzazione, sharing. Se ne parlerà il 14 maggio, in diretta streaming, a partire dalle 9.30, nel convegno d'apertura del Motor Valley Fest, quest'anno in versione 'digital' e non fisicamente a Modena a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, fino al 17 maggio. Ad aprire la rassegna Louis Carey Camilleri, amministratore delegato Ferrari insieme ad altri big di settore: Claudio Domenicali (ad Ducati Motor Holding), Stefano Domenicali (chairman e Ceo Automobili Lamborghini), Horacio Pagani (fondatore & Chief designer Pagani Automobili), Andrea Pontremoli (ad e general manager Dallara) e Harald Wester (Maserati executive chairman).

L'evento d'apertura sarà dedicato all'evoluzione del nuovo scenario che si sta delineando per il settore delle auto sportive e della filiera. L'incontro prenderà spunto da un'analisi realizzata dalla società di consulenza McKinsey, rappresentata da Gianluca Camplone, senior partner di McKinsey.

Nel pomeriggio del 14 maggio, a partire dalle 13, si susseguiranno cinque round table della durata di 30 minuti ciascuna, che approfondiranno tematiche diverse e che vedranno intervenire i protagonisti del mondo automotive italiano ed internazionale.