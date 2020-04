Coronavirus, Suzuki proroga garanzie per periodo lockdown

Si allunga il periodo di validità delle garanzie ufficiali Suzuki scadute durante il periodo di lockdown. Sia sul versate auto che su quello moto, i clienti della casa giapponese con la garanzia in scadenza durante il periodo di quarantena forzata, avranno un altro mese per segnalare gli eventuali problemi. In questo lasso di tempo, la rete dei concessionari e dei riparatori autorizzati sarà disposizione per fare le verifiche del caso e per risolvere il possibile inconveniente senza alcun onere a carico del cliente.



Tutti i proprietari di auto, moto e scooter Suzuki, hanno poi l'opportunità di posticipare l'eventuale manutenzione programmata nella fase di blocco della mobilità senza che il ritardo nell'effettuazione del tagliando comprometta la validità della garanzia ufficiale. Sarà sufficiente compiere gli interventi in officina nel mese successivo alla ripresa della normale attività per non far decadere le coperture. Chi avesse ricevuto in queste settimane una raccomandata relativa ad una campagna di aggiornamento prodotto può contattare il concessionario o il centro d'assistenza più vicini e fissare l'appuntamento per l'intervento, che sarà comunque effettuato una volta terminata l'emergenza. le Concessionarie, che possono essere quindi contattate anche durante la fase di lockdown, hanno messo a disposizione anche un numero di cellulare che può essere utilizzato tramite WhatsApp. In ciascuna realtà è stata individuata una figura che è disponibile a integrare le informazioni presenti su internet e a fornire un supporto concreto in qualsiasi caso di necessità. Lo stesso incaricato è in grado di dare anche spiegazioni e chiarimenti in vista di eventuali acquisti futuri.