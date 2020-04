Coronavirus: rinviato giro auto d'epoca 'Targa Puglia'

E' stato rinviato a dopo l'estate il giro Targa Puglia con auto d'epoca, decisione presa per l'emergenza Coronavirus e ufficializzata dai promotori, l'omonima associazione sportiva dilettantistica. Il giro era previsto, per la quarta edizione, il primo fine settimana di maggio.

"Quando, ad ottobre del 2018, abbiamo intrapreso l'avventura di Targa Puglia, partendo dal Gargano, mai avremmo immaginato che un nemico tanto insidioso potesse mettere a dura prova la nostra quotidianità", ha spiegato Michele Perla, presidente dell'Asd 'Targa Puglia'.

La manifestazione, ribattezzata "Sa(di)Lento", doveva essere l'ultima tappa del primo giro della regione a bordo di auto d'epoca, "pensato e organizzato - scrivono i promotori - per ripercorrere le orme della storica Targa di Puglia del 1931".

Ultima tappa saLentina, dunque, "dopo le precedenti alla scoperta del Gargano, dei castelli federiciani e della Valle d'Itria. Un lento viaggio su quattro ruote alla scoperta delle bellezze della punta più estrema del tacco d'Italia, per assaporarne la storia, le tradizioni, i colori, i sapori".

"Presto torneremo a viaggiare insieme - conclude Perla - ma in questo momento è necessario più che mai attenersi alle normative e, soprattutto, mantenere la positività di spirito che ha sempre contraddistinto tutti i nostri raduni. Sarà nostra premura comunicare quanto prima la nuova data della tappa".