Coronavirus: Mazda, stop impianti Giappone fino a 1/o maggio

Mazda Motor Corporation ripianifica la sua attività. In risposta alla diffusione globale del coronavirus, la casa nipponica ha infatti sospeso la produzione per 13 giorni negli impianti di produzione sia in Giappone sia all'estero a partire dal 22 marzo. Nella maggior parte dei Paesi, molti punti vendita Mazda hanno temporaneamente chiuso le proprie attività in conseguenza delle restrizioni messe in atto dalle autorità locali. Essendo state ostacolate le attività di vendita, è diventato difficile fare previsioni sulla domanda futura e, considerate le circostanze, Mazda ha deciso di continuare ad adeguare la produzione. In seguito alla decisione del 16 aprile del governo giapponese di estendere lo stato di emergenza a tutte le prefetture della nazione, le attività saranno sospese in tutte gli stabilimenti Mazda in Giappone dal 27 aprile al primo maggio. Le attività commerciali proseguiranno in alcuni Paesi, tra cui la Cina, seguendo le norme e i regolamenti stabiliti dalle autorità locali.



Per altre regioni, fra cui l'Europa, verranno adottate le misure adeguate in rispetto delle politiche attuate per prevenire la diffusione del virus e si farà tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto sulle attività di vendita e di assistenza per i clienti. Inoltre, si continuerà a lavorare per ridurre al minimo l'impatto del virus sui partner commerciali locali che hanno sempre mostrato il loro supporto.