Coronavirus, dalla Honda Giappone i minivan anti-contagio

Come già diversi costruttori in Cina e Corea del Sud, anche Honda sta impegnandosi in Giappone per realizzare veicoli 'su misura' che siano adatti a contrastare la pandemia da Covid-19. E' il caso di una piccola serie di monovolume Odyssey (versione per quel mercato) che sono state modificate nella fabbrica di Saitama con speciali sistemi di separazione interna e trattamento dell'aria. Questi semplici interventi li rendono adatti al trasporto verso ospedali e strutture di quarantena in tutto il Paese di persone infette ma che non necessitano di barelle, in modo da evitare di impegnare inutilmente le ambulanze. In particolare un divisore ermetico sigilla la parte posteriore dell'Odyssey dai sedili in cabina per evitare il contatto tra il guidatore e i passeggeri ed impedire in questo modo una ulteriore diffusioni del virus. I primi due mezzi di questa serie sono stati consegnati ai reparti Covid-9 degli ospedali di Shibuya e Minato e successive forniture di questi minivan saranno distribuite alle aree in Giappone maggiormente colpite dalla pandemia.