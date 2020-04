Benzina: scende prezzo, in modalità self ora è 1,418 euro al litro

Ancora cali sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso contrastanti (in salita per la benzina e in lieve calo per il diesel) oggi si registrano movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati da parte di Eni (-1 centesimo sui due carburanti), Q8 e IP (per entrambe -2 cent su benzina e diesel). In attesa di recepire gli ultimi tagli, i prezzi praticati sul territorio continuano a scendere leggermente a valle degli interventi dei giorni scorsi. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,418 euro al litro (rispetto a 1,420 di ieri). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,309 euro al litro (ieri 1,311).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,572 euro al litro (ieri 1,574), mentre per il diesel la media è di 1,465 euro al litro (1,467 il livello rilevato ieri).