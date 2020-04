Autostrade, 4 maggio riaperto cavalcavia su A1 della statale Amerina

E' prevista il 4 maggio la riapertura del cavalcavia 319 dell'A1, nel tratto tra Orvieto e Attigliano, il cui transito, lungo la strada statale 205 Amerina, è vietato dalla tarda serata di ieri. Lo riferisce una nota di Autostrade l'Italia, spiegando che seguito delle periodiche verifiche alle infrastrutture della rete, fatte da società esterne specializzate di ingegneria, la direzione di tronco di Fiano Romano "ha disposto l'esecuzione di attività propedeutiche alla progettazione e agli interventi di manutenzione al cavalcavia". Queste attività verranno quindi condotte fino al 4 maggio, anche in considerazione degli attuali ridotti volumi di traffico sulla viabilità esterna per le restrizioni anti Covid-19, senza interferire sulla circolazione autostradale. Rivisti, in raccordo tra gli enti locali e Anas che gestisce il traffico sul cavalcavia, i percorsi esterni di viabilità, per consentire gli interventi preliminari sull'opera da parte di Aspi, in questi giorni a basso flusso di veicoli. Il traffico verrà deviato su itinerari alternativi al tratto della strada statale 205 interessato dalla temporanea chiusura e individuati dall'ente gestore Anas con il supporto dell'assessorato ai trasporti e del sindaco del Comune di Baschi, Damiano Bernardini. "La viabilità interessata da questa interruzione riveste una grande importanza per l'intero territorio orvietano - spiega nella nota il sindaco -, poiché comprende lo snodo con la strada statale 448 che rappresenta il principale collegamento con il resto della regione Umbria. Riteniamo molto positivo il fatto che la circolazione possa essere garantita già a partire dal 4 maggio, data in cui dovrebbe avvenire la ripresa della gran parte delle attività produttive".