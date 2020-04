Mini Cabrio Sidewalk, inno alla primavera dopo quarantena

La primavera in quel di Bonn inizia con la nuova Mini Cabrio Sidewalk. Questa edizione del modello a quattro posti cabrio è anche un invito ad alzare la capote, una volta che la quarantena sarà terminata, per catturare i primi raggi di sole caldo, alzare gli occhi verso il cielo e ammirare i ciliegi in fiore.



Un viaggio a Bonn è una buona occasione, tanto che sia i residenti che i turisti della città, credono che Breite Straße, in quella che un tempo è stata la capitale della Germania, regali l'opportunità per godere dello spettacolo bianco e rosa.



La Mini Cabrio Sidewalk, nella città vecchia di Bonn, offre un contrasto d'impatto con i suoi colori. La vernice metallizzata Deep Laguna sviluppata appositamente per la livrea di questa edizione è abbinata a bonnet stripes e cerchi in lega leggera da 17 pollici Scissor Spoke a 2 tonalità, caratteristiche di design specifiche del modello. Il soft top presenta una grafica artistica a freccia intrecciata e si rivela prezioso per un tour di primavera intorno a Bonn. Il tetto elettrico richiede diciotto secondi per aprirsi. Nell'esclusiva versione Mini Yours Leather Lounge Sidewalk i sedili sono color antracite con le cuciture a contrasto in Petrol ed Energetic Yellow. L'effetto vernice a benzina impreziosisce anche le cornici delle portiere e la modanatura retroilluminata lato passeggero. Il fascino dei leggeri messaggeri primaverili, i fiori di ciliegio, è nato in Giappone dove sono stati infatti oggetto di venerazione per secoli. Il fiore di ciliegio rappresenta la bellezza e la transitorietà, poiché questo meraviglioso spettacolo di bellezza naturale dura solo poche settimane tra la fine di marzo e l'inizio di maggio. La tradizione dei festival dei fiori di ciliegio si è ormai diffusa ben oltre l'Asia attraversando l'oceano verso il Nord America e l'Europa.