Con Ferrari telemedicina nelle Cra

Grazie ai fondi donati da Ferrari, l'Ausl di Modena ha avviato un progetto di telemedicina per i pazienti positivi al Covid-19 che vivono all'interno dalle residenze per anziani della provincia Modenese. A darne notizia è la stessa Ausl in una nota. le Cra in questione saranno dotate di un kit che comprende saturimetro con connessione bluetooth e un tablet sul quale è installata l'applicazione di telemedicina.

Gli operatori sanitari, attraverso un quaderno di lavoro digitale, utilizzando il saturimetro misurano i livelli di saturazione dell'ossigeno agli ospiti delle Cra e possono descrivere lo stato di salute del paziente introducendo altri dati quali pressione e temperatura. I dati vengono trasmessi alla piattaforma web di telemedicina e sono immediatamente disponibili al medico di riferimento della Cra, che così può monitorare l'andamento giornaliero e anche l'evoluzione nel breve e medio periodo, ricavando dati utili all'approfondimento diagnostico. La piattaforma è collegabile anche con i medici di Pronto Soccorso. Con le donazioni di Ferrari auto, sono state acquisite le varie strumentazioni che serviranno sia ai pazienti sia ai professionisti sanitari. Con la graduale estensione del progetto a tutta la provincia saranno acquisite man mano le tecnologie necessarie (ulteriori pulsossimetri bluetooth, tablet, smartphone) e potenziato il software. Il progetto potrà essere esteso anche direttamente al domicilio dei pazienti sfruttando la medesima piattaforma e collegando il paziente con lo smartphone.