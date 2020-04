Subaru, in USA è la Best Family Car per rivista Parents

Un pieno di riconoscimenti per Subaru dalle famiglie americane.



La casa giapponese ha infatti annunciato che le versioni 2020 di Ascent, Crosstrek Hybrid, Forester e Legacy sono state premiate ai Parents Best Family Cars del 2020. I premi sono stati conferiti sulla base dei risultati dei crash test NHTSA, così come delle valutazioni della rivista dedicata al mondo delle famiglie che si spostano su quattro ruote, da parte di un tecnico certificato in sicurezza per bambini e di un test driver. In particolare, ad Ascent è stato assegnato il premio 'Best for Big Families', a Crosstrek Hybrid il 'Best Eco Pick', a Forester il 'Best for Road Tri' e a Legacy il 'Best All Weather'. Parents è una rivista mensile e nel valutare i modelli per i suoi riconoscimenti del 2020 ha preso in considerazione autovetture, SUV, crossover e minivan che hanno ricevuto un punteggio di sicurezza globale di 5 stelle dalla National Highway Traffic Safety Administration. Durante ile prove viene testata inoltre l'installazione di un seggiolino per bambini di medie dimensioni, un seggiolino convertibile, un booster con imbracatura e un booster senza schienale. Le auto che superano la valutazione precedente vengono testate su strada, a volte con la presenza dei figli sul sedile posteriore, per valutare la frenata, lo sterzo, l'accelerazione, la tecnologia e altro ancora. Sul fronte sicurezza model year 2020 di Ascent, Crosstrek Hybrid, Forester e Legacy sono dotati tutti di serie della tecnologia di assistenza alla guida EyeSight che include Automatic Pre-Collision Braking e Throttle Management, Adaptive Cruise Control, Lane Departure e Sway Warning. "Siamo entusiasti del fatto che quattro dei nostri modelli abbiano vinto ai Parents Best Family Car del 2020 - ha dichiarato Thomas J. Doll, Presidente e CEO di Subaru of America - e questi riconoscimenti sottolineano il nostro impegno nel fornire ai clienti veicoli realizzati secondo i più alti standard di sicurezza, tecnologia, versatilità e valore".